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Берлин и Лондон отказали Киеву в истребителях

19:02
  • среда
  • 17 мая 2023

Украина надеется получить от Запада боевые самолеты

Министры обороны Германии и Великобритании Борис Писториус и Бен Уоллес в среду, 17 мая, заявили, что Берлин и Лондон не собираются передавать Украине истребители.
Великобритания будет учить пилотов ВСУ управлять западными истребителями

На совместной пресс-конференции с Уоллесом Писториус отметил, что ФРГ не может "играть тут активную роль", поскольку "это не те вопросы, которые будут решать в Берлине".

Уоллес также отметил, что Лондон не будет предоставлять в распоряжение Украины боевые самолеты и ограничится обучением украинских летчиков использованию западных самолетов, сообщает "Интерфакс".

Ранее американские власти похвалили Великобританию за решение поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты, но отказались менять собственную позицию относительно отправки украинским военным таких вооружений и истребителей.

Американский журналист Сеймур Хёрш рассказал, что украинского президента Владимира Зеленского подталкивает к завершению противостояния с Россией группа европейских стран во главе с Польшей, при этом для достижения перемирия в Варшаве якобы рассматривают даже вариант отставки Зеленского.

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