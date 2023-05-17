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Москва обратилась в СБ ООН из-за угроз Буданова в адрес россиян

19:20
  • среда
  • 17 мая 2023

Глава украинской разведки признался в причастности Киева к терактам против россиян

Российские дипломаты распространили в Совете Безопасности ООН письмо в связи с заявлениями главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о намерениях осуществлять убийства россиян. Об этом в среду, 17 мая, рассказали в делегации России при всемирной организации.

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В письме подчеркивается, что слова Буданова о планах убивать русских подстрекают к насилию по национальному признаку и, как минимум, нарушают конвенцию об устранении всех форм расовой дискриминации.

Также Россия в письме к председателю СБ ООН привлекла внимание к опросу украинского агентства о том, кого из россиян следует убить, сообщает РИА Новости.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее подтвердил причастность Киева к терактам против медийных лиц в России. Он заявил, что Киев "достал уже многих".

Представитель ООН Стефан Дюжаррик на просьбу прокомментировать подобные высказывания ответил, что не видел этого заявления. Это возмутило Москву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что "на это абсолютно четкое, лобовое признание Организация Объединенных Наций — не в виде коллектива стран, а в виде ее секретариата — не смогла дать никакого ответа".

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