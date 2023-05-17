Чехия решила отнять у России переданные полвека назад земли

Речь идет об отмене решений правительства Чехословакии

Правительство Чехии приняло решение аннулировать постановления, датированные 1972-1980 годами, которые обосновывали передачу девяти земельных участков в бесплатное пользование СССР. Поскольку правопреемницей Советского Союза является Россия, она продолжала использовать указанные земли.

По утверждению чешского министра по делам Европы Мартина Дворжака, эти земли были переданы СССР "под дулами российских танков после оккупации" Чехии, поэтому решено отменить соответствующие постановления.

В частности, это затронет квартиры в Праге по соседству с посольством России, здания в городах Брно и Карловы Вары, а также места отдыха в населенных пунктах Влканчице и Еваны.

Предполагается, что российской стороне предложат заключить договоры аренды и платить за дальнейшее использование указанных участков, сообщает ТАСС.

Чехия входит в число государств, которые после начала российской спецоперации на Украине оказывают поддержку Киеву и реализуют антироссийские санкции. Ранее в Праге заявили, что Чехия готова рассмотреть возможность передачи Киеву легких истребителей-штурмовиков, а также направить украинской армии два зенитно-ракетных комплекса "Куб".

Вместе с тем Чехия не спешит поддержать амбиции Украины по вступлению в НАТО. Чешский президент Петр Павел заявил, что нужно сначала добиться завершения боевых действий, причем "даже тогда Киеву сначала нужно будет восстановить свою экономику, армию, чтобы вновь стать стабильной страной".

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