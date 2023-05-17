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Чехия решила отнять у России переданные полвека назад земли

19:54
  • среда
  • 17 мая 2023

Речь идет об отмене решений правительства Чехословакии

Правительство Чехии приняло решение аннулировать постановления, датированные 1972-1980 годами, которые обосновывали передачу девяти земельных участков в бесплатное пользование СССР. Поскольку правопреемницей Советского Союза является Россия, она продолжала использовать указанные земли.
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По утверждению чешского министра по делам Европы Мартина Дворжака, эти земли были переданы СССР "под дулами российских танков после оккупации" Чехии, поэтому решено отменить соответствующие постановления.

В частности, это затронет квартиры в Праге по соседству с посольством России, здания в городах Брно и Карловы Вары, а также места отдыха в населенных пунктах Влканчице и Еваны.

Предполагается, что российской стороне предложат заключить договоры аренды и платить за дальнейшее использование указанных участков, сообщает ТАСС.

Чехия входит в число государств, которые после начала российской спецоперации на Украине оказывают поддержку Киеву и реализуют антироссийские санкции. Ранее в Праге заявили, что Чехия готова рассмотреть возможность передачи Киеву легких истребителей-штурмовиков, а также направить украинской армии два зенитно-ракетных комплекса "Куб".

Вместе с тем Чехия не спешит поддержать амбиции Украины по вступлению в НАТО. Чешский президент Петр Павел заявил, что нужно сначала добиться завершения боевых действий, причем "даже тогда Киеву сначала нужно будет восстановить свою экономику, армию, чтобы вновь стать стабильной страной".

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