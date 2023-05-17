Семь стран договорились об усилении таможенного контроля с Россией

Европа пытается усилить давление на Россию

Таможенные органы Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии ужесточат контроль на границе с Россией. К такой договоренности пришли представители этих государств на встрече в Хельсинки.

Как рассказали в МИД Финляндии, на встрече обсуждалось применение мер, направленных на пресечение обхода санкций Евросоюза Россией и Белоруссией.

С этой целью достигнуто соглашение углублять сотрудничество в сфере реализации санкций, усилить единообразное применение таможенного контроля, обсудить гармонизацию процессов лицензирования и расширить регулярный обмен информацией и передовым опытом, сообщает ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что попытки западных стран изолировать Россию на международной арене терпят крах. Государства мирового большинства, в которых проживает порядка 85% населения Земли, "не желают таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий", поэтому в общих интересах сделать так, чтобы многополярная архитектура опиралась не на баланс страха, а на баланс интересов, подчеркивал дипломат.

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