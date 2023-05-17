ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Семь стран договорились об усилении таможенного контроля с Россией

19:59
  • среда
  • 17 мая 2023

Европа пытается усилить давление на Россию

Таможенные органы Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии ужесточат контроль на границе с Россией. К такой договоренности пришли представители этих государств на встрече в Хельсинки.

Евросоюз готовится ужесточить энергетические санкции против России
США анонсировали санкции за сотрудничество с Россией и Ираном

Как рассказали в МИД Финляндии, на встрече обсуждалось применение мер, направленных на пресечение обхода санкций Евросоюза Россией и Белоруссией.

С этой целью достигнуто соглашение углублять сотрудничество в сфере реализации санкций, усилить единообразное применение таможенного контроля, обсудить гармонизацию процессов лицензирования и расширить регулярный обмен информацией и передовым опытом, сообщает ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что попытки западных стран изолировать Россию на международной арене терпят крах. Государства мирового большинства, в которых проживает порядка 85% населения Земли, "не желают таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий", поэтому в общих интересах сделать так, чтобы многополярная архитектура опиралась не на баланс страха, а на баланс интересов, подчеркивал дипломат.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Фуры на границе
Фуры на границе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.