Возглавят саммит США, устроившие ядерную бомбардировку Хиросимы

США — единственное государство в мире, испытавшее ядерное оружие на живых людях, причем сделано это было именно в Японии, поэтому планы обсуждать "ядерную угрозу" России в Хиросиме под предводительством Соединенных Штатов выглядят особенно цинично. На этом в среду, 17 мая, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Чиновница отметила, что существуют архивные доказательства того, что США, помимо Хиросимы и Нагасаки, планировали нанести ядерные удары и по другим городам Японии. По ее словам, "поражает сочетание безграничного цинизма американцев и абсолютно печальной абсурдности решения японских организаторов", сообщает РИА Новости.

Украина и западные страны неоднократно обвиняли Россию в агрессивной ядерной риторике. При этом США признавали, что нет ни малейших подтверждений изменения статуса российских ядерных сил.

Москва подчеркивала, что российская ядерная доктрина носит исключительно оборонительный характер и содержит исчерпывающее число оснований применения ядерного оружия — только в случае угрозы самой России.

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