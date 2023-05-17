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В Коми упал легкомоторный самолет Авиалесоохраны

20:47
  • среда
  • 17 мая 2023

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку

Во время разведки в Коми рядом с жилым домом упал легкомоторный самолет Авиалесоохраны, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

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"При взлете из аэропорта села Усть-Кулом легкомоторный самолет Piper PA28-140 задел высоковольтные провода и совершил падение на землю, вследствие чего загорелся", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что на борту находились два человека. Один из них пострадал, ему оказывается медицинская помощь.

Дом остался цел, разрушен лишь забор. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

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Последствия падения легкомоторного самолета
Последствия падения легкомоторного самолета
Последствия падения легкомоторного самолета
Последствия падения легкомоторного самолета
Последствия падения легкомоторного самолета
Последствия падения легкомоторного самолета
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