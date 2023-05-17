В Коми упал легкомоторный самолет Авиалесоохраны

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку
Во время разведки в Коми рядом с жилым домом упал легкомоторный самолет Авиалесоохраны, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
"При взлете из аэропорта села Усть-Кулом легкомоторный самолет Piper PA28-140 задел высоковольтные провода и совершил падение на землю, вследствие чего загорелся", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что на борту находились два человека. Один из них пострадал, ему оказывается медицинская помощь.
Дом остался цел, разрушен лишь забор. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.