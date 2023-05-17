При аварии с катером в Таиланде пострадал 21 россиянин

Ведется расследование
Катер с 37 туристами на борту врезался в сигнальную вышку при возвращении в порт Чалонг провинции Пхукет после прогулки. Об этом в среду, 17 мая, рассказали в российском генконсульстве.
Среди пассажиров катера бы 21 россиянин, люди получили травмы различной степени тяжести и были оперативно доставлены в медицинские учреждения Пхукета.
По данным российских дипломатов, пострадавшие находятся в стабильном состоянии, им предоставляется необходимая медицинская помощь. Россиян в одной из больниц уже навестили сотрудники российского генконсульства.
По предварительным сведениям, причиной инцидента с катером стала халатность капитана, сообщает ТАСС.
Таиланд остается одним из самых популярных направлений у российских туристов. В январе россияне стали лидерами по турпотоку в Таиланд: по данным таиландского управления по туризму, страну посетили почти 100 тысяч отдыхающих из России. В АТОР объяснили это тем, что отельеры королевства пока не повышают тарифы или, по меньшей мере, делают это не массово. Цены продолжают держаться на приемлемом для текущей ситуации уровне.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"