При аварии с катером в Таиланде пострадал 21 россиянин

Ведется расследование

Катер с 37 туристами на борту врезался в сигнальную вышку при возвращении в порт Чалонг провинции Пхукет после прогулки. Об этом в среду, 17 мая, рассказали в российском генконсульстве.

Среди пассажиров катера бы 21 россиянин, люди получили травмы различной степени тяжести и были оперативно доставлены в медицинские учреждения Пхукета.

По данным российских дипломатов, пострадавшие находятся в стабильном состоянии, им предоставляется необходимая медицинская помощь. Россиян в одной из больниц уже навестили сотрудники российского генконсульства.

По предварительным сведениям, причиной инцидента с катером стала халатность капитана, сообщает ТАСС.

Таиланд остается одним из самых популярных направлений у российских туристов. В январе россияне стали лидерами по турпотоку в Таиланд: по данным таиландского управления по туризму, страну посетили почти 100 тысяч отдыхающих из России. В АТОР объяснили это тем, что отельеры королевства пока не повышают тарифы или, по меньшей мере, делают это не массово. Цены продолжают держаться на приемлемом для текущей ситуации уровне.

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