В новых регионах России начали еженедельно отслеживать цены

Эту работу ведут Минпромторг, ФАС и ряд других ведомств

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях России осуществляется еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары. Об этом в среду, 17 мая, рассказал вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.

По словам политика, министерство, Росстат, ФАС и власти регионов работают "непосредственно с торговыми точками для формирования единого подхода по ценам, и самая главная задача на сегодняшний день — это обеспечить логистику".

Уже предприняты меры для обеспечения более ритмичной доставки продуктов и питания, и промышленной продукции для новых регионов за счет расширения пропускных пунктов. Совместно с Минсельхозом обеспечивается поддержка местных производителей удобрениями, горюче-смазочными материалами и сельхозтехникой по льготным программа, сообщает РИА Новости.

В апреле российский лидер Владимир Путин встречался с руководителями новых регионов страны. Обсуждались, в числе прочего, экономические вопросы. Например, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо предложил президенту создать в области крупный агропромышленный кластер. Это позволило бы выровнять цены на продукты, которые зимой резко дорожают, а в будущем наладить круглогодичные поставки в другие регионы страны. Владимир Путин идею поддержал, предложив подумать о государственно-частном партнерстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"