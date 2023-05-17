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В Белгородской области опровергли слухи об обстреле украинским танком

21:17
  • среда
  • 17 мая 2023

Эта информация не нашла подтверждения

Информация, распространенная рядом средств массовой информации об обстреле приграничных территорий украинским танком, не соответствует действительности. Об этом в среду, 17 мая, рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Политик отрицательно ответил на соответствующий вопрос, "хотя очень многие СМИ взяли эту информацию, она не подтверждена никакими источникам".

Власти региона, по словам Гладкова, "перепроверили — неправда", сообщает ТАСС. Губернатор также не смог подтвердить информацию о применении ВСУ фосфорных бомб, подчеркнув, что "нужно подтверждение следственных органов".

Информация о том, что украинская армия впервые за время российской спецоперации обстреляла территорию России с помощью танка, появилась 17 мая. Отмечалось, что под обстрел попал хутор Старый в Белгородской области. ВСУ открыли огонь со стороны украинского хутора Бударки, который находится в 2,5 километрах от границы.

По утверждению источника, раньше ВСУ не подгоняли танки так близко к госгранице, опасаясь противотанковых ракет, однако на этот раз решились. При этом не было информации о пострадавших и разрушениях в России.

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