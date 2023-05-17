Британский премьер рассказал о пивном преимуществе Brexit

Были реформированы пошлины на алкоголь

Премьер Великобритании Риши Сунак назвал неожиданный плюс выхода его страны из состава Евросоюза.

"Мы снизили НДС на товары санитарно-гигиенического назначения, реформировали пошлины на алкоголь, а значит, этим летом в пабах пиво можно будет купить дешевле", - цитирует политика газета Guardian.

По словам Сунака, "это очень ощутимые преимущества Brexit".

31 декабря 2020 года закончился переходный период по Brexit между Великобританией и Евросоюзом. При этом в силу вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.

Brexit был одобрен британцами на референдуме 2016 года.

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