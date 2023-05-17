В Луганске опровергли сообщения о новом взрыве

Людей призывают не поддаваться панике

Самолет Военно-космических сил России в среду, 17 мая, перешел на сверхзвуковую скорость в небе в районе Луганска, поэтому жители города услышали звук, похожий на взрыв. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Марочко подчеркнул, что в городе все нормально, без происшествий. Он также указал, что сообщения, распространяемые жителями республики в социальных сетях о взрыве в Луганске, "играют на руку противнику", поскольку сеют панику, сообщает РИА Новости.

В апреле российский лидер Владимир Путин, встречаясь с руководителями новых регионов страны, подчеркивал, что, "конечно, самое главное — обеспечить безопасность". Однако президент России напомнил, что "мы реально имеем дело с режимом, который ведет себя в высшей степени жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим".

Секретарь Совбеза Николай Патрушев отмечал, что украинские власти активизируют деятельность террористической направленности в новых субъектах Российской Федерации. В связи с этим компетентным органам власти поручено организовать дополнительные меры обеспечения безопасности.

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