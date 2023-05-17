Минобороны России: "Кинжал" уничтожил в Киеве пять пусковых установок Patriot

16 мая российские военные нанесли массированный удар по Украине

Российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", запущенные в ночь на 16 мая по целям на территории Украины, ликвидировали многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot. Об этом в среду. 17 мая, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о достоверно подтвержденных данных — в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев были поражены и полностью уничтожены: многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, сообщает РИА Новости.

Украинские власти попытались скрыть последствия российского удара, отказавшись подтвердить повреждения Patriot, а также заявив о перехвате "Кинжалов". Однако министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу указал, что российская сторона не запускала столько "Кинжалов", сколько украинцы "всякий раз якобы сбивают своими заявлениями".

Западные журналисты также отмечали, что "Путин обладает трудно перехватываемым оружием с ядерным потенциалом, которого нет у Соединенных Штатов и их союзников".

Тем временем Соединенные Штаты отправили на Украину инспектора для оценки состояния установки Patriot. В Белом доме подтверждали готовность помочь Киеву с ремонтом, если он потребуется.

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