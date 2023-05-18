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Политолог Жарихин высказался о ситуации в Молдавии: "Особенно опасно"

09:17
  • четверг
  • 18 мая 2023

Эксперт прокомментировал происходящее в Гагаузии

Что вынудило Кишинёв пойти на конфликт с Гагаузией? Есть ли риск того, что кризис выйдет за локальные рамки и спровоцирует более широкий конфликт между сторонниками прозападного и пророссийского курса страны?

Ситуацию в Молдавии Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Это особенно опасно, учитывая, что у действующей власти даже близко нет возможных кандидатов, чтобы их избрали в Гагаузии. И что, им легче будет, если изберут не представителя партии "ШОР", а представителя социалистов?" – отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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