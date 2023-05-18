Мошенники представились Камбербэтчем, чтобы обмануть киностудию

В этом аферистам помогла программа искусственного интеллекта

Готовьте деньги: Бенедикт Камбербэтч на линии! Примерно так выглядит история, о которой сообщает издание "Дэйли Мэйл". Доктор Стрэндж и Шерлок Холмс, он сам позвонил в испанскую кинокомпанию Peabody Films, и предложил себя на главную роль в новой картине. Режиссёр и сценарист Боб Уильям чуть с кресла не упал, услышав такой родной голос.

Надо ли говорить, что звезда уровня Камбербэтча - гарантия успеха для любого фильма? Запрос звезды был скромен - 250 тысяч долларов аванса. Но от встречи почему-то отказался, всё ждал перевода.

"Один из самых талантливых актёров нашего времени проявил интерес к нашему проекту. Но мы были потрясены и разочарованы, узнав, что стали жертвой программы искусственного интеллекта, выдававшей себя за известного актёра", - рассказал режиссер и сценарист Боб Уильям.

Искусственный интеллект пока не додумался самостоятельно выманивать деньги, ему ещё нужны наставники. Но его способность имитировать голос и даже воссоздавать внешность известных персонажей - грозный инструмент в руках бесчестных граждан, охочих до чужих денег.

Мошеннические схемы со звёздами - трюк давний. Жадные до рублей и долларов персонажи создают в соцсетях десятки фальшивых аккаунтов от имени известных актёров, музыкантов, звёзд светской тусовки. Кому-то обещают просто рекламу, от кого требуют денег за отказ в публикации порочащих данных. Это целый жанр, называется "Блок на негатив". Ну и популярная схема: звезда разыгрывает миллион рублей или престижный автомобиль, и вам что, жалко внести на счет 100 или 200 рублей, чтобы получить шанс разбогатеть? Пишите сообщения!

Не так давно суперблогер Блиновская собирала стадионы, дарила людям счастье, надежду в ассортименте и разного рода уверенность в себе. И толпы поклонников на её "Марафонах желаний" начинали упорно желать, расставаясь с деньгами.

Для самой Блиновской "Марафон желаний" обернулся уголовным делом. Забыла заплатить налогов почти на миллиард. Сейчас под арестом, без права пользоваться средствами связи. Но неожиданно вышла в Телеграм с призывом: подписаться на её новый канал. Тысячи людей бросились к новому источнику счастья. Оказалось, от имени Блиновской людей завлекали мошенники.

Всё это ради денег. Но есть и бескорыстные люди, которые вводят в заблуждение других из лучших побуждений. Настоящие "робингуды" идеологического фронта - Вован и Лексус, например, которые, представляясь известными именами, выводят на чистую воду разных политиков с их амбициями, глупостью и враньем.

Отличная работа с людьми, у которых в действительности всё не так, как на самом деле.

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