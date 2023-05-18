Минобороны показало боевую работу установок "Мста-Б"

Они применяются в зоне СВО
Артиллерийские подразделения ВДВ нанесли мощные удары по позициям украинских националистов. Боевая работа установок "Мста-Б" - на новых видеокадрах от нашего Минобороны.
Расчёты ежедневно ведут контрбатарейную борьбу и обеспечивают огневую поддержку нашим штурмовым отрядам. Для нанесения максимального урона объектам ВСУ наши артиллеристы применяют боеприпасы разного типа.
Удары наносят по позициям пехоты противника, которая укрывается в блиндажах, а также по укреплениям и бронетехнике националистов, которые находятся на значительном расстоянии - для этих целей используют высокоточные снаряды.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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