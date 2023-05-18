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Уничтожил два бронеавтомобиля: представлены новые герои СВО

08:50
  • четверг
  • 18 мая 2023

Мужество проявили лейтенант Воронин и старший сержант Исмаилов

Новые данные о подвигах наших военных, которые участвуют в спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Взвод под командованием лейтенанта Сергея Воронина в ходе отражения атаки превосходящих сил неонацистов нанёс им мощный урон. Несмотря на плотный огонь с позиций радикалов, наши артиллеристы уничтожили отделение мотопехоты, две бронемашины иностранного производства и полевой склад боеприпасов ВСУ.

Командир боевой машины старший сержант Магомед Исмаилов вместе со своими сослуживцами оборонял стратегически важный населённый пункт. Магомед вовремя обнаружил подразделения украинских радикалов, которые готовили нападение на российских военных. Прицельным огнём старший сержант Исмаилов лично уничтожил два бронеавтомобиля и до десяти неонацистов.

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