ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые создали цифрового двойника "Титаника"

09:01
  • четверг
  • 18 мая 2023

3D-модель пассажирского лайнера сделана на основе 700 тысяч подводных фотографий

Ученые в Великобритании создали первую цифровую копию "Титаника", затонувшего в водах Северной Атлантики в 1912 году.

3D-модель, пожалуй, самого знаменитого пассажирского лайнера сделана на основе 700 тысяч подводных фотографий. Дистанционно управляемые аппараты отсняли в высоком разрешении буквально все детали - от обшивки корабля и его гигантских винтов до так и не открытых бутылок с шампанским и десятков пар обуви, которые разбросаны в районе крушения судна.

С помощью цифрового двойника "Титаника" можно самостоятельно исследовать обломки и, возможно, открыть новые детали катастрофы, которая произошла в начале прошлого века и унесла жизни около полутора тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Двойник "Титаника"
Двойник "Титаника"
Двойник "Титаника"
Двойник "Титаника"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.