Ученые создали цифрового двойника "Титаника"

3D-модель пассажирского лайнера сделана на основе 700 тысяч подводных фотографий

Ученые в Великобритании создали первую цифровую копию "Титаника", затонувшего в водах Северной Атлантики в 1912 году.

3D-модель, пожалуй, самого знаменитого пассажирского лайнера сделана на основе 700 тысяч подводных фотографий. Дистанционно управляемые аппараты отсняли в высоком разрешении буквально все детали - от обшивки корабля и его гигантских винтов до так и не открытых бутылок с шампанским и десятков пар обуви, которые разбросаны в районе крушения судна.

С помощью цифрового двойника "Титаника" можно самостоятельно исследовать обломки и, возможно, открыть новые детали катастрофы, которая произошла в начале прошлого века и унесла жизни около полутора тысяч человек.

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