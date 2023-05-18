ВС России нанесли по Украине массированный комбинированный удар

Стратегические бомбардировщики отправили ракеты к целям

Воздушная тревога объявлена с раннего утра по всей территории Украины. ВС России нанесли массированный комбинированный удар, передает Telegram-канал "Военкоры Русской весны" со ссылкой на украинские СМИ.

"Стратеги вышли на пусковые рубежи и отправили ракеты к целям", — сообщает "РВ".

По данным военкоров, взрывы прогремели в Киеве, в Полтавской и Винницкой областях. Поступила информация о прилетах в Харькове и Харьковской области, а также в Одессе. ВС России запустили шары с уголковыми отражателями для имитации воздушных целей и перегрузки украинской ПВО. Су-34 и Су-35 на момент появления сообщения были на подлете к рубежам потенциальных пусков в сторону Херсонской и Запорожской областей.

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