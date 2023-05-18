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Собянин: Главархив Москвы опубликовал уникальные исторические фотографии столичных музеев

08:53
  • четверг
  • 18 мая 2023

Снимки сделаны в разные годы

Главное архивное управление Москвы опубликовало в честь Международного дня музеев уникальные исторические фотографии столичных музеев. Об этом рассказал Сергей Собянин. Публикация появилась на странице Главархива в социальной сети "ВКонтакте".

"Это снимки столичных музеев, сделанные в разные годы. Исторический музей есть сразу на нескольких фото. Первое, еще черно-белое, сделано в начале ХХ века, а на цветном 1984 года уже виден запоминающийся красный фасад здания", - рассказал мэр.

Неоднократно в объектив фотоаппаратов попадали залы Пушкинского музея, также в коллекции есть снимки домов-музеев известных российских деятелей.

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