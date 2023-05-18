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В США призвали срочно принять Украину в НАТО

08:54
  • четверг
  • 18 мая 2023

По мнению экс-госсекретаря, это обеспечит безопасность Европы

Украину следует принять в НАТО. Это обеспечит безопасность Евросоюза, считает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Свою точку зрения патриарх американской политики объяснил в интервью изданию Economist.

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По словам Киссинджера, Россия больше не является традиционной угрозой. Если конфликт окончится не в пользу Москвы, мир получит недовольную Россию и недовольную Украину. При этом надо учесть, что уже на сегодняшний день Украина вооружена лучше многих стран, а руководство ее не обладает каким-либо стратегическим опытом.

Экс-госсекретарь США считает, что такую Украину лучше иметь в составе НАТО, где альянс сможет контролировать территориальные аппетиты Киева, а украинское руководство не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне.

Ранее Киссинджер писал, что путь к прекращению конфликта и установлению мира в регионе – нейтральный статус Украины. Он отмечал, что из-за обширных территорий Россия "постоянно ощущает незащищенность" своих границ. Однако в начале этого года экс-госсекретарь резко изменил свое мнение.

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