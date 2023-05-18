Два человека ранены в результате атаки дрона в Курской области

Беспилотник сбросил бомбу на спорткомплекс

Беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на спорткомплекс в поселке Глушково Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, ранения получили два местных жителя.

"ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково", - написал Старовойт в Telegram.

Курская область граничит с Украиной. Населенные пункты региона неоднократно подвергались обстрелам. С 11 апреля прошлого года на территории области действует высокий, "желтый" уровень террористической опасности.

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