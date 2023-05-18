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Украинские командиры признали колоссальные потери ВСУ в Артемовске

11:48
  • четверг
  • 18 мая 2023

Украинские боевики отступают

В прицеле орудийного расчета - пехота ВСУ на подступах к Клещеевке. На штурм этого поселка южнее Артемовска националисты, кажется бросили свои лучшие подразделения. Пытаются отбить стратегически важный участок. Но десантники умело держат оборону.
В Артемовске украинские подразделения цепляются за последние высотки

Накануне бойцы ВДВ сами пошли в контратаку. Захватили важную высоту. Выкатили пушки на прямую наводку. И сейчас отряды боевиков и бронетехнику разбивают залпами в упор.

ВСУ пытаются закрепиться под Клещеевкой, чтобы собрать новый плацдарм и ударить по спецназовцам в Артемовске с фланга. Но в том и проблема - российская авиация и тяжелая артиллерия разносят места дислокации националистов еще на дальних подступах. В 15-20 километрах от передовой.

Под огневой удар дивизионов попадает элита ВСУ. Третья штурмовая бригада, сформированная из боевиков запрещенной в России группировки "Азов". Их специально перебросили на артемовский участок из Запорожья. Но высокие потери не позволяют радикалам продвинуться.

По признанию самих командиров ВСУ, только за последний месяц и только пропавшими без вести в Артемовске числятся более двух тысяч националистов. Накануне российские штурмовые отряды освободили микрорайон "Конструктор". Сейчас идет атака на два последних жилых массива.

В последних многоэтажках Артемовска заблокированы около тысячи боевиков. Много наемников из Норвегии, Швеции, Австралии, Британии, Польши. Они пытались вырваться и уйти из города через поля. Но спецназовцы плотным огнем загнали их обратно.

Вот эта высотка (см. видео). Бойцам все же удалось просочиться в дом и выбить радикалов. Подвал заминирован так, что в случае подрыва все строение сложится до самого фундамента. За трубами - ящики с маркировкой на английском. Всего 24 коробки. В каждой почти 30 килограммов взрывчатки. А в этом крыле еще и противотанковые мины.

Бойцы сняли детонатор, установленный в 200-граммовой шашке. Остальные боеприпасы обезвредят уже саперы. Когда в районе станет немного спокойнее. И взрывчатку можно будет вывезти и уничтожить.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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