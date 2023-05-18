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Боррель предложил увеличить фонд помощи Украине

11:49
  • четверг
  • 18 мая 2023

Там заканчиваются деньги

Глава дипломатии ЕС предложил дополнительно профинансировать Европейский фонд мира, откуда идут деньги на военную помощь Украине.
В США призвали срочно принять Украину в НАТО

Жозеп Боррель призвал страны сообщества вложить ещё 3 с половиной миллиарда евро. Мотивы предсказуемы - деньги в копилке почти закончились, хотя предполагалось, что их хватит до 27-го года. Впрочем, Будапешт пообещал блокировать все транши Украине до тех пор, пока она не исключит венгерский банк из списка международных спонсоров войны.

А США уже не против поставок Киеву американских истребителей F-16 третьими странами. Об этом сообщила газета "Политико" со ссылкой на источники в Пентагоне. Хотя накануне в Белом доме опять заявили, что таких планов у Вашингтона нет. Якобы из-за высокой стоимости машин и опасений, что в руки россиян попадут секретные технологии.

По сведениям некоторых СМИ, США даже не позволяют украинским военным обучаться на F-16, которые находятся в собственности европейских государств.

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