Боррель предложил увеличить фонд помощи Украине

Там заканчиваются деньги

Глава дипломатии ЕС предложил дополнительно профинансировать Европейский фонд мира, откуда идут деньги на военную помощь Украине.

Жозеп Боррель призвал страны сообщества вложить ещё 3 с половиной миллиарда евро. Мотивы предсказуемы - деньги в копилке почти закончились, хотя предполагалось, что их хватит до 27-го года. Впрочем, Будапешт пообещал блокировать все транши Украине до тех пор, пока она не исключит венгерский банк из списка международных спонсоров войны.

А США уже не против поставок Киеву американских истребителей F-16 третьими странами. Об этом сообщила газета "Политико" со ссылкой на источники в Пентагоне. Хотя накануне в Белом доме опять заявили, что таких планов у Вашингтона нет. Якобы из-за высокой стоимости машин и опасений, что в руки россиян попадут секретные технологии.

По сведениям некоторых СМИ, США даже не позволяют украинским военным обучаться на F-16, которые находятся в собственности европейских государств.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"