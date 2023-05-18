Financial Times: поддержка Киева Западом скоро достигнет предела

Зеленский питает надежды на предстоящий саммит в Вильнюсе

Поддерживающие Украину западные страны опасаются, что в скором времени военная поддержка, оказываемая Киеву, достигнет предела, особенно на фоне ситуации вокруг выборов президента США 2024 года. Об этом написала британская газета Financial Times.

Костюмированный бал сатаны у стен Киево-Печерской Лавры. Раскольники пляшут и поют песни вокруг гроба. Вакханалию устроил ряженый в рясу активист, называющий себя магом Велиаром.

Обряд, который в прямом эфире транслируют украинские телеканалы, тут называют отпеванием Украинской православной церкви Московского патриархата. Всем, кто недоволен театральной постановкой и не аплодирует бездарным артистам, угрожают.

Черти, зомби – новая волна гонений служителей канонической православной церкви. В Ровенской области сторонники ПЦУ попытались вскрыть двери Троицкого храма болгаркой. Дошло до драки. В Хмельницком в захваченном и переименованном храме пусто. Верующие сюда даже не заходят. А ведь раньше здесь молились за воинов-защитников Украины и ежедневно предоставляли бесплатные обеды нуждающимся.

Ссылаясь на связь с Россией, украинские власти пытаются всеми возможными способами выгнать духовенство УПЦ. Против некоторых служителей уже ввели санкции и даже завели уголовные дела. Нацизм в прямом смысле слова. Что говорить тогда о российских общественных деятелях и журналистах, на которых в буквальном смысле объявили охоту киевские власти. Впрочем, Западу вряд ли удастся теперь отмолчаться. Слова Буданова стали главной международной новостью в газете The Times.

Постоянное представительство России при ООН распространило официальное письмо среди государств-членов Совета Безопасности, в котором призвали немедленно отреагировать на слова Буданова.

Вот и в НАТО, видимо, глядя на все происходящее в Киеве, не торопятся принимать страну в свои ряды. Но ведь обещали? Надежды Зеленский сейчас питает на саммит в Вильнюсе, который пройдет в июне. Впрочем, это не первая такая его попытка прорваться в альянс. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, ранее активно выступающий за нейтральный статус Украины, вдруг передумал и призвал принять ее в альянс:

"Решение оставить открытым вопрос о членстве Украины в НАТО было очень неправильным. Если вы посмотрите на это с российской точки зрения, в 1989 году они контролировали Европу вплоть до реки Эльбы. Затем они оттуда ушли - каждый квадратный дюйм стал частью НАТО. Единственной оставшейся территорией была страна, которую они всегда считали младшим братом. И теперь она тоже идет в НАТО. Это был последний поворотный момент".

Другими словами, поздно что-то менять, считает Киссинджер. Учитывая, сколько техники уже перебросили Запад и Евросоюз, Киев должен был стать государством с самым лучшим вооружением. Но имеет ли значение оружие, когда у руководства страны совсем нет ни опыта, ни здравомыслия.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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