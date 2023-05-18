В Финском заливе обнаружили немецкую плавучую батарею West

Она была потоплена в 1943 году

80 лет на поиск доказательств. Российские подводные исследователи подтвердили самый крупный успех советских летчиков морской гидроавиации в годы Великой Отечественной войны. В Финском заливе дайверы обнаружили немецкую плавучую батарею West, потопленную в мае 43-го. При этом те, кто поразил вражеский корабль, так и не узнали, какой подвиг они совершили.

Редкий случай для участников подобных экспедиций. Обычно подводные исследователи ищут на дне затопленные советские корабли, отдают дань памяти погибшим. А здесь в трех морских милях от границы с Эстонией обнаружили доказательство героической победы советских летчиков.

На глубине 44 метра в мутной воде водолазы снимают на камеру огромный корпус, кормовую надстройку, сохранившиеся зенитные орудия. Это немецкая плавучая батарея "West", самый крупный вражеский корабль того времени. Его длина 60 метров, водоизмещение более тысячи тонн.

Акватория Финского залива в этом месте, между границами с Эстонией и Финляндией, в годы Великой Отечественной была, можно сказать, морской трехуровневой линией соприкосновения. В воздухе, на воде и под водой шли постоянные бои: фашистские корабли, самолеты и субмарины патрулировали этот участок, чтобы не дать выйти в море армадам Балтийского флота. Советские моряки и летчики пытались прорваться.

В ночь на 15 сентября 1943 года 3 самолета-разведчика МБР-2 из состава 58-й отдельной авиаэскадрильи Краснознаменного Балтийского флота атаковали немецкие корабли, которые несли дозор в Финском заливе у острова Большой Тютерс. Сбросив вниз 100 килограммовую бомбу, экипаж одного из самолетов взял курс на базу. Командованию было доложено о повреждении вражеского корабля.

"Бомбардировка происходила ночью, и сами летчики не смогли не то что фотофиксацию сделать, они просто не увидели последствий своего бомбометания. Они считали, что бомба упала где-то недалеко от корпуса корабля, возможно, она его повредила, а на самом деле у них было прямое попадание в носовую часть, бомба взорвалась в трюме, через несколько минут затонул и лег на бок", - рассказал Константин Богданов, руководитель разведывательно-исследовательского проекта "Поклон кораблям Великой Победы".

Так и осталась в том боевом донесении скромная запись: "бомбоудар по кораблю противника". Крупная победа в итоге не была засчитана. Три летчика, три Николая - младшие лейтенанты Королев и Борисов, сержант Завизион продолжили свою службу. Королев и Борисов трагически погибли позже, в 1944-м, при атаке немецкого конвоя в Рижском заливе. Завизиона перевели в учебный полк.

То, что сейчас, пусть и через 80 лет, историческую справедливость удалось восстановить, это очень важно, говорят участники подводной экспедиции "Поклон кораблям великой Победы". Память о той войне собирается по кусочкам, и этот процесс никогда не остановится.

С борта поверженного немецкого корабля подняли судовой колокол - отныне он будет звонить в память о трех Николаях - советских летчиках, так никогда и не узнавших о своем подвиге.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"