В Музее Победы состоялся показ одежды "Юные герои Отечества"

Зрителям представили модную коллекцию

В Музее Победы в Москве состоялся показ одежды для детей и молодёжи "Юные герои Отечества". Он приурочен к серии мероприятий, посвящённых подведению итогов и награждению лауреатов Всероссийской инициативы "Горячее сердце".

Зрителям представили модную коллекцию: комбинезоны, свитера, а также брюки, юбки и платья спортивного и повседневного стиля. Вся одежда выполнена в бело-сине-красных цветах и украшена элементами рисунков, сделанных детьми из разных городов Югры по мотивам историй своих героических земляков.

"Была для нас очень сложная задача придумать такую патриотическую одежду. Потому что на тот момент никто ее у нас в стране даже не создавал. И цвета, которые там применены, они ассоциируются в том числе и с флагом ассоциации, должны возникнуть ещё и со стихиями: огонь, вода и воздух. Это те поступки ребят, те стихии, где данные поступки были совершены", - рассказал суперфиналист четвёртого сезона конкурса управленцев "Лидеры России", директор департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Артур Латыпов.

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