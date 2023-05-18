Премьера духовной оратории "Сохранивший веру" состоялась в Москве

В либретто вошли фрагменты русских летописей

В Москве состоялась премьера духовной оратории "Сохранивший веру". Произведение посвящено подвигу одного из самых почитаемых святых - великого князя Александра Невского.

В сопровождении симфонического оркестра выступил сводный хор молодых исполнителей. В либретто вошли фрагменты русских летописей, исторические документы, богослужебные и поэтические тексты.

Музыкальное действо дополняли масштабные художественно-изобразительные композиции на экранах сцены. Духовно-просветительский проект, отмечают авторы, призван продемонстрировать нравственную идентичность и культурный код нашего народа.

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