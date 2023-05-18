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Побережье в Магаданской области завалило тоннами селедки

12:04
  • четверг
  • 18 мая 2023

Бесплатной рыбы хватает всем

Аттракцион невиданной щедрости от Охотского моря. Побережье одного из лиманов в Магаданской области завалило тоннами тихоокеанской сельди. Сейчас в самом разгаре нерест, и рыба не всегда успевает уйти на глубину во время отлива. Местные жители время даром не теряют - морские дары собирают всеми подручными способами.

Рыбой наполнено всё: фляги, вёдра, канистры и тазики. Раньше местные женщины с ними ходили по воду. Теперь мужчины уходят с утра пораньше со словами: "Освобождай ванну, я - за селедкой". В Магадане точно знают: когда рыба сама идёт в руки, главное - долго не спать и в море не зевать.

Селёдочный пир длится недолго. Рыба массово идёт на нерест именно в мае, когда наконец-то становится тепло. На Ольском лимане селедка максимально расслабляется, легкомысленно подходит к берегу, а с отливом попросту не успевает уплыть в море. Тут-то и нужно поймать момент. Желательно - имея под рукой скоростное средство передвижения. Иначе деликатес протухнет.

Рыбаки всё подряд не берут, предпочитая тушки побольше да помясистее. Жир селёдка обычно нагуливает к осени. Если доживет. Так что сейчас магаданцам достается рыбка стройная, молодая. Зато не надо тратить нервные клетки на уговоры сердитой продавщицы в супермаркете. Мол, дайте мне свежую, с икрой. Зашёл по щиколотку в воду - и дальше всё как в тумане.

Бесплатной майской селедки хватает всем - и любимой тёще, и детям, и коту Мурзику. Магаданцы научились ею даже удобрять дачные участки. Говорят, под такой рыбной шубой колосится всё, что только может. А когда у людей уже забиты селёдкой все огороды, морозилки и погреба, им на смену прилетают чайки. Не пропадать же такому аппетитному добру.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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