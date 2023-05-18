Собянин поздравил музейных работников с профессиональным праздником

В столице - более 440 музеев и выставочных залов

25 миллионов человек посетили выставочные залы столицы в прошлом году. Мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети поздравил музейных работников с профессиональным праздником и поблагодарил за их энтузиазм и добросовестный труд.

Москва имеет один из самых высоких показателей в мире по количеству выставочных павильонов - более 440. Они привлекают посетителей интересными проектами, уникальными экспозициями и внедрением современных технологий.

Да и вся столица со своей многовековой историей - это огромный музей под открытым небом с великолепными улицами, усадьбами и заповедниками. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодёжью. Благодаря проекту "Музеи - детям" московские школьники могут бесплатно посетить более 100 городских площадок и познакомиться с российской и мировой культурой.

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