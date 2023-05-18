ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин поздравил музейных работников с профессиональным праздником

09:32
  • четверг
  • 18 мая 2023

В столице - более 440 музеев и выставочных залов

25 миллионов человек посетили выставочные залы столицы в прошлом году. Мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети поздравил музейных работников с профессиональным праздником и поблагодарил за их энтузиазм и добросовестный труд.
Собянин: Главархив Москвы опубликовал уникальные исторические фотографии столичных музеев

Москва имеет один из самых высоких показателей в мире по количеству выставочных павильонов - более 440. Они привлекают посетителей интересными проектами, уникальными экспозициями и внедрением современных технологий.

Да и вся столица со своей многовековой историей - это огромный музей под открытым небом с великолепными улицами, усадьбами и заповедниками. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодёжью. Благодаря проекту "Музеи - детям" московские школьники могут бесплатно посетить более 100 городских площадок и познакомиться с российской и мировой культурой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Музей
Музей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.