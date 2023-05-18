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В Крыму приостановлено движение поездов на участке Симферополь-Севастополь

09:35
  • четверг
  • 18 мая 2023

Вагоны с зерном сошли с рельсов

Пять вагонов с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма. Движение поездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено.

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"В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет", - сообщил в Telegram глава республики Сергей Аксенов.

Следователи и представители крымского руководства работают на месте происшествия. Для пассажиров организован трансфер автобусами в Симферополь и Севастополь. Аксенов заявил, что держит ситуацию на контроле.

По данным руководства Крымской железной дороги, ЧП случилось около 8:20 утра рядом с Бахчисараем. Подчеркивается, что вагоны сошли с рельсов в результате "вмешательства посторонних лиц".

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