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Названа причина схода грузового поезда в Крыму

09:40
  • четверг
  • 18 мая 2023

Пострадавших нет

Пять вагонов с зерном сошли с путей в Симферопольском районе Крыма. Инцидент произошел сегодня около 8 утра в районе села Чистенькое.

Сход с рельсов вагонов произошел в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале Крымской железной дороги. Там уточнили, что угрозы экологии нет. Пострадавших также нет.

На место направлены восстановительные поезда.

Как пишет Mash, в результате взрыва повреждено 50 метров полотна, диаметр воронки под рельсами составляет около 15 метров.

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