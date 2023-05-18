На ФОК в Курской области сбросили взрывное устройство

Пострадали два человека

Взрыв произошел в физкультурно-оздоровительном комплексе в поселке Глушково Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, на ФОК сбросили самодельное взрывное устройство. На опубликованных с места ЧП кадрах видно, что в здании выбиты окна и поврежден фасад.

По предварительным данным, двое жителей получили осколочные ранения средней тяжести. Они доставлены в местную больницу.

Ранее сообщалось, что в Крыму в результате подрыва железнодорожного полотна сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда. Пострадавших нет.

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