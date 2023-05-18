ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На ФОК в Курской области сбросили взрывное устройство

10:05
  • четверг
  • 18 мая 2023

Пострадали два человека

Взрыв произошел в физкультурно-оздоровительном комплексе в поселке Глушково Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, на ФОК сбросили самодельное взрывное устройство. На опубликованных с места ЧП кадрах видно, что в здании выбиты окна и поврежден фасад.

По предварительным данным, двое жителей получили осколочные ранения средней тяжести. Они доставлены в местную больницу.

Ранее сообщалось, что в Крыму в результате подрыва железнодорожного полотна сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда. Пострадавших нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Взрыв в посёлке Глушково
Взрыв в посёлке Глушково
Взрыв в посёлке Глушково
Взрыв в посёлке Глушково
Взрыв в посёлке Глушково
Взрыв в посёлке Глушково
Взрыв в посёлке Глушково
Взрыв в посёлке Глушково
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.