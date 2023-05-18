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ЗРК Patriot назвали "магнитом для российских ракет"

10:16
  • четверг
  • 18 мая 2023

Система стала привлекательной целью для ВС России на Украине

Атаки на ЗРК Patriot на Украине станут более серьезными, США должны быть к этому готовы. Системы превратились в магнит для российских ракет, пишет портал The Drive.

Минобороны России: "Кинжал" уничтожил в Киеве пять пусковых установок Patriot
Американский Patriot в Киеве уничтожили из воздушной засады

Как утверждает автор материала Тайлер Роговэй, Patriot был обречен на то, чтобы подвергаться прямым атакам России, как только он прибудет на Украину. Он отмечает, что радары ЗРК выдают "массивную электромагнитную сигнатуру", которую нетрудно обнаружить.

Подчеркивается, что даже самая "шустрая" конфигурация системы Patriot довольно статична - для ее перемещения требуется определенное время. Patriot нельзя считать "чудо-оружием" и непробиваемым щитом — у этой системы есть свои несовершенства и слабые места. Массированная атака способна подавить его работу – особенно когда атакует такой противник, как Россия, которая десятилетиями работала над тем, чтобы победить именно эту систему ПРО.

Комментарий эксперта последовал за известием об уничтожении пяти пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве. Удар был нанесен российскими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

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