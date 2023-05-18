Аксенов: работы по восстановлению движения поездов в Крыму уже начаты

Идет расследование

Профильные службы разбираются в причинах произошедшего на железной дороге в Симферопольском районе Крыма.

Об этом в четверг, 18 мая, заявил глава полуострова Сергей Аксенов. Работы по восстановлению движения уже ведутся.

"В данном случае идут работы по восстановлению движения и товарных составов, и пассажирских", - написал Аксенов в своем telegram-канале.

Сход с рельсов пяти вагонов с зерном произошел утром 18 марта в Симферопольском районе. По предварительным данным, причина ЧП - вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Движение поездов между Севастополем и Симферополем остановлено. Угрозы экологии нет, пострадавших также нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"