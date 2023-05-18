В Германии оценили контроль ВС России над Артемовском в 99%

Город будет окончательно взят за несколько дней или даже часов

Артемовск окончательно перейдет под контроль российских войск в течение нескольких дней или даже часов. ВС России сейчас контролируют 99% города, пишут немецкие СМИ.

По данным германских изданий, сейчас ВСУ контролируют лишь одну сторону самой западной улицы населенного пункта - это около 20 зданий. Эксперты считают, что планы Киева изменились: теперь перед военными не ставится задача освобождения города – речь идет о том, чтобы не допустить продвижения русских западнее Артемовска.

Ранее сообщалось, что ситуация на флангах Артемовска выровнялась. Бойцы частной военной компании "Вагнер" успешно продвигаются в западных кварталах города, пишет "Лента.ру".

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