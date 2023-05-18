Лукашенко предупредил страны ОДКБ об угрозе глобального конфликта

НАТО продолжает расширяться

НАТО продолжает наращивать военное присутствие и наступательный потенциал у западных границ Организации договора о коллективной безопасности. Негативные тенденции, о которых неоднократно говорилось в течение прошлого года, становятся внешнеполитической реальностью, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Отдельные государства превратились в полигон для уничтожения старых и испытания новых западных вооружений", - отметил Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Белорусский лидер подчеркнул: НАТО продолжает расширяться, приняв в свой состав Финляндию и готовясь принять Швецию. Своими действиями альянс ставит мир на грань глобального конфликта, приводит слова Лукашенко агентство БелТА. В этих условиях странам ОДКБ важно сохранять единство, уверен белорусский лидер.

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