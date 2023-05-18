ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко высказался о контрнаступлении: "Это безумство"

11:28
  • четверг
  • 18 мая 2023

В Минске не верят, что Киев решится на этот шаг

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал сообщения о возможном украинском контрнаступлении дезинформацией.

По его словам, тему специально нагнетают, чтобы "накрутить" украинцев и продолжить противостояние.

"Никакого "контрнаступа", с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе - это просто безумство", - заявил белорусский лидер на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

О готовящемся контрнаступлении в Киеве говорят уже несколько недель. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что оно может начаться летом, в США называли дату – 30 апреля. СМИ писали, что контрнаступление откладывается из-за колоссальных потерь ВСУ в Артемовске и низких темпов поставки западной техники.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.