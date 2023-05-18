Лукашенко высказался о контрнаступлении: "Это безумство"

В Минске не верят, что Киев решится на этот шаг

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал сообщения о возможном украинском контрнаступлении дезинформацией.

По его словам, тему специально нагнетают, чтобы "накрутить" украинцев и продолжить противостояние.

"Никакого "контрнаступа", с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе - это просто безумство", - заявил белорусский лидер на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

О готовящемся контрнаступлении в Киеве говорят уже несколько недель. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что оно может начаться летом, в США называли дату – 30 апреля. СМИ писали, что контрнаступление откладывается из-за колоссальных потерь ВСУ в Артемовске и низких темпов поставки западной техники.

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