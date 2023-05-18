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В Подмосковье девочка два года прожила с рогом единорога во лбу

12:09
  • четверг
  • 18 мая 2023

Ребенку провели операцию

В Подмосковье врачи извлекли из лба семилетней девочки пластиковый рог единорога.

Инцидент произошел в городе Видное. Родители девочки обратились к медикам с жалобой на уплотнение во лбу ребенка. Врачи сделали УЗИ и выяснили, что под кожей у девочки находится часть игрушки.

Родители вспомнили, что два года назад их дочь упала на игрушечного единорога и поранила лоб. Тогда никто не заметил, что часть игрушки осталась под кожей. Девочке обработали рану и нанесли противорубцовый гель. Ранка зажила, но родителей все равно беспокоило уплотнение в районе рубца.

Медики приняли решение оперировать девочку. Во время вмешательства диагноз полностью подтвердился – это действительно оказался рог единорога. Операция прошла быстро, девочку выписали в тот же день.

"Юная пациентка в тот же день ушла домой с аккуратным послеоперационным рубчиком и унесла на память часть злополучной игрушки", - рассказала детский врач-хирург Видновской больницы Виктория Жиронкина.

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