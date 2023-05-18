Шойгу проинспектировал подготовку контрактников в ЗВО

Занятия проводят офицеры с боевым опытом

Подготовка военнослужащих, поступивших на службу по контракту, проходит под руководством офицеров, получивших боевой опыт в СВО. Об этом доложил главе Минобороны России главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Сергей Шойгу проверил, как организована боевая подготовка на полигонах Западного военного округа.

Салюков доложил главе военного ведомства, что занятия организованы с учетом особенностей специальной военной операции, а также использования противником вооружения западного производства.

По данным командира одного из подразделений, сейчас идут интенсивные занятия по тактико-специальной, медицинской и огневой подготовке. Также контрактники обучаются вождению боевой и специальной техники, использованию систем связи, выполняют стрельбы из различных видов вооружения, сообщили в военном ведомстве.

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