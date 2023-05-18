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Шойгу проинспектировал подготовку контрактников в ЗВО

12:16
  • четверг
  • 18 мая 2023

Занятия проводят офицеры с боевым опытом

Подготовка военнослужащих, поступивших на службу по контракту, проходит под руководством офицеров, получивших боевой опыт в СВО. Об этом доложил главе Минобороны России главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Сергей Шойгу проверил, как организована боевая подготовка на полигонах Западного военного округа.

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Салюков доложил главе военного ведомства, что занятия организованы с учетом особенностей специальной военной операции, а также использования противником вооружения западного производства.

По данным командира одного из подразделений, сейчас идут интенсивные занятия по тактико-специальной, медицинской и огневой подготовке. Также контрактники обучаются вождению боевой и специальной техники, использованию систем связи, выполняют стрельбы из различных видов вооружения, сообщили в военном ведомстве.

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