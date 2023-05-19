ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Цифровой центр "Росатома" займется подготовкой IT-специалистов

12:00
  • пятница
  • 19 мая 2023

Он открылся на базе МИФИ

Подготовка IT-специалистов для стратегических отраслей российской промышленности. Этим важным вопросом займется новый Цифровой центр госкорпорации "Росатом".

Он открылся сегодня на базе Московского инженерно-физического института. Там будут готовить разработчиков программных решений мирового уровня, которые обеспечат цифровой суверенитет отечественной экономики.

В составе Центра действуют лаборатории виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта и информационной безопасности. Лучшие студенческие разработки получат всестороннюю поддержку госкорпорации, а выпускники будут востребованы на предприятиях не только атомной, но и других высокотехнологичных отраслей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
IT-специалисты
IT-специалисты
Цифровой центр "Росатома"
Цифровой центр "Росатома"
IT-специалисты
IT-специалисты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.