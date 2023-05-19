Цифровой центр "Росатома" займется подготовкой IT-специалистов

Он открылся на базе МИФИ

Подготовка IT-специалистов для стратегических отраслей российской промышленности. Этим важным вопросом займется новый Цифровой центр госкорпорации "Росатом".

Он открылся сегодня на базе Московского инженерно-физического института. Там будут готовить разработчиков программных решений мирового уровня, которые обеспечат цифровой суверенитет отечественной экономики.

В составе Центра действуют лаборатории виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта и информационной безопасности. Лучшие студенческие разработки получат всестороннюю поддержку госкорпорации, а выпускники будут востребованы на предприятиях не только атомной, но и других высокотехнологичных отраслей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"