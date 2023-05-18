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Приговор по делу Баталова должны огласить 26 мая

15:02
  • четверг
  • 18 мая 2023

Обвинение запросило для Цивина, Дрожжиной и Бублия реальные сроки заключения

В четверг в Замоскворецком суде Москвы состоялось заключительное заседание по громкому делу о хищении крупной суммы денег и имущества у вдовы и дочери народного артиста СССР Алексея Баталова. Как стало, приговор должны огласить 26 мая. Ранее обвинение запросило для Цивина, Дрожжиной и Бублия реальные сроки заключения и крупные штрафы.
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Широко известная в узких кругах актриса Дрожжина приехала на сегодняшнее заседание тихой и поникшей. На этот раз крепко держась за медбрата. По традиции, не проронила ни слова, в отличие от Гитаны Аркадьевны. Вдова Алексея Баталова с дочкой Марией, хоть и передвигаются с трудом, но по-прежнему посещают каждое заседание. Потому что верят в справедливость.

Что касается юриста Цивина, то эксперты говорят - он в полном порядке. "Сейчас он находится в нормальной маломестной камере в Бутырке", - отметил член ОНК Алексей Лобарев.

Судя по внешнему виду, в зале заседаний у Цивина тоже все хорошо. Сосредоточенный взгляд, ни один мускул на лице не дрогнет. И это при том, что супругам и нотариусу Бублию грозят реальные сроки.

На прошлом заседании обвиняемые и их адвокаты настаивали на оправдательном приговоре. Жаловались на явное давление со стороны следствия и журналистов. Мол, ни в чем не виноваты, их оговорили. В доверие к пострадавшим не входили, ничего не воровали, квартиры, оформленные на себя, любимых, незаконным путём, отдали.

Об украденных со счетов средствах - ни слова. И это при том, что, по официальным данным прокуратуры, обвиняемые, обладая достоверной информацией о наличии у Баталовых на расчетных счетах значительных сумм, а также недвижимого имущества, обманным путем подписали доверенность на распоряжение средствами и сняли со счетов более 20 млн рублей. К тому же, через знакомого нотариуса Бублия изготовили три договора пожизненного содержания с иждивением и заверили их без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры.

Семья Баталовых и их окружение очень надеются на правосудие. Они переживают не только за себя. Просто хотят доказать: с мошенниками можно и нужно бороться. Чего бы это ни стоило.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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