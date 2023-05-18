Собянин ознакомился с ходом строительства южного участка МСД

Сдать южный участок планируют уже в этом году

Возведение южного участка Московского скоростного диаметра должно быть завершено до конца года. Такое поручение сегодня дал мэр Москвы Сергей Собянин, посещая строительный объект. Сейчас работы там вышли на заключительный этап. Сложность в том, что две эстакады пройдут вдоль пути МЦД. После запуска магистрали будут разгружены прилегающие дороги, в том числе МКАД.

Южный участок Московского скоростного диаметра готов почти на 80 процентов. Сегодня мэр Сергей Собянин оценил степень готовности крупнейшего объекта новой дорожной инфраструктуры столицы.

"Мы в 22-м году сдали участок Московского скоростного диаметра - это северное направление. Главное направление: от Гусиновки и Косинского шоссе до Некрасовки. В этом году мы работаем над Южным направлением Московского скоростного диаметра - от шоссе Энтузиастов до МКАДа. Один из самых сложнейших дорожных строительных проектов городских в мире. На сегодняшний день готовность всех пусковых комплексов составляет от 65 до 95 процентов. Поэтому есть все возможности запустить его полностью в этом году", - отметил Собянин.

Южный участок Московского скоростного диаметра начинается в районе пересечения железнодорожных путей Павелецкого направления и МЦД-2, далее проходит вдоль Второго диаметра, пересекает улицу Подольских Курсантов и доходит до МКАДа. В его составе - две эстакады основного хода по полтора километра – через железнодорожные пути МЦД в районе станции Покровское со съездами на Дорожную улицу, а также в районе станции Красный Строитель. На пересечении с путями Павелецкого направления возведен 46-метровый тоннель.

"Проще станет проехать под Павелецким ходом. Тоннель позволит соединить район Царицыно с районом Чертаново Центральное и Чертаново Южное и Бирюлёво Западное, тем самым разгрузив и дав возможность эти районы объединить в одну транспортную сеть по сути", - пояснил Игорь Комаров, заместитель генерального директора компании-подрядчика.

Самым сложным на этом южном направлении было строительство эстакады через Второй центральный диаметр. "Производился монтаж металлических пролетных строений в ночные окна движения поездов по МЦД, это порядка 1,5-2 часа в ночь, за которые нужно было успеть смонтировать блок пролетного строения", - сообщил Александр Агапов, руководитель проекта компании-подрядчика.

Сдать южный участок планируют уже в этом году. После чего сомкнутся два направления с севера на юг и Московский скоростной диаметр будет запущен. Время в пути с одних районов столицы в другие сократится от 10 минут, в других даже до часа.

Благодаря перераспределению транспортных потоков внутри Москвы на треть снизится нагрузка на Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо и МКАД. А добраться до аэропортов "Шереметьево", "Домодедово" и вокзала "Восточный" станет гораздо легче.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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