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В Москве задержали напавшего на сотрудника ФСИН

15:05
  • четверг
  • 18 мая 2023

Сотрудник был госпитализирован

18-летнего злоумышленника, который напал на сотрудника ФСИН в Москве, допросили в Следственном комитете. Туда он был доставлен в четверг утром. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Накануне вечером инспектор приехал на Кленовый бульвар, проверить как подсудимый соблюдает домашний арест, но вместо этого получил удар ножом. Сотрудник был госпитализирован, а парень сбежал, сообщает "ТВ Центр".

Задержали его ночью. Причем, под домашний арест суд отправил злоумышленника также за поножовщину. В минувшее воскресенье на улице Коломенская он ударил ножом мужчину, причинив ему тяжкий вред здоровью. Теперь задержанному, очевидно, изберут меру пресечения в виде реального ареста, да и приговор суда будет намного суровее.

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