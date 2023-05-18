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Двое молодых москвичей пытались ограбить пункт обмена криптовалюты

15:09
  • четверг
  • 18 мая 2023

Одного из подозреваемых задержали на месте, второй сам явился в полицию

Два молодых человека попытались ограбить пункт обмена валюты в центре Москвы. Вот только их авантюра успехом не увенчалась

Через интернет они получили предложение быстро заработать деньги. Неизвестный предложил им провернуть аферу во время обмена криптовалюты в пункте на Пятницкой улице, и злоумышленники, недолго думая, согласились.  Позвонили сотруднице пункта, заказали валюту. Но когда пришли на место, достали перцовые баллончики и распылили их на кассира и охранника.

"Затем один из злоумышленников схватил со стола 34 тыс. долларов США и скрылся. Один из соучастников 2004 г.р. задержан на месте, второй - несовершеннолетий 2005 г.р. - явился в правоохранительные органы самостоятельно", - сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

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