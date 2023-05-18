ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Театр Луны покажет мюзикл "Маяковский"

15:06
  • четверг
  • 18 мая 2023

В основе постановки - стихотворения Маяковского

В четверг вечером в Театре Луны - премьера! Городской мюзикл "Маяковский", приуроченный к 130-летию со дня рождения великого поэта.

Много музыки, энергии и поэзии! В основе постановки - стихи Маяковского, и звучат они в блестящем исполнении. Зритель погружается в атмосферу начала 20-го столетия.

Страстные поэтические поединки Серебряного века. Диалоги футуристов-единомышленников. Мечты и разочарования, предательство и, конечно же, любовь, ради которой и творит поэт. Тревожные ритмы, на фоне которых вихрем проносятся события, только подчёркивают хрупкость и беззащитность главного героя.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мюзикл "Маяковский"
Мюзикл "Маяковский"
Мюзикл "Маяковский"
Мюзикл "Маяковский"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.