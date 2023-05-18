Театр Луны покажет мюзикл "Маяковский"

В основе постановки - стихотворения Маяковского

В четверг вечером в Театре Луны - премьера! Городской мюзикл "Маяковский", приуроченный к 130-летию со дня рождения великого поэта.

Много музыки, энергии и поэзии! В основе постановки - стихи Маяковского, и звучат они в блестящем исполнении. Зритель погружается в атмосферу начала 20-го столетия.

Страстные поэтические поединки Серебряного века. Диалоги футуристов-единомышленников. Мечты и разочарования, предательство и, конечно же, любовь, ради которой и творит поэт. Тревожные ритмы, на фоне которых вихрем проносятся события, только подчёркивают хрупкость и беззащитность главного героя.

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