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В Москве открыли памятную доску академику Евгению Федорову

15:14
  • четверг
  • 18 мая 2023

Мемориал появился на Ленинском проспекте

В четверг в Москве открыли памятную доску выдающемуся учёному-геофизику, известному полярнику, академику Евгению Фёдорову.

Мемориал появился на Ленинском проспекте - на доме, где исследователь Арктики прожил более 30 лет. На торжественной церемонии вспоминали вклад, который Фёдоров внёс в развитие геофизики и гидрометеорологии.

Первая полярная экспедиция на дрейфующей станции "Северный полюс-1" принесла ему звание Героя Советского Союза. Позже, возглавляя гидрометеослужбу страны, учёный активно внедрял новые методы наблюдений и обработки данных. Именем Фёдорова названы острова в Карском море.

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Открытие памятной доски академика Евгения Федорову
Открытие памятной доски академика Евгения Федорову
Открытие памятной доски академика Евгения Федорову
Открытие памятной доски академика Евгения Федорову
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