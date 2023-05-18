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Ученица IT-класса школы в ТиНАО разработала электронную трость

15:12
  • четверг
  • 18 мая 2023

"Начинка" устройства полностью российская

Московская школьница разработала для незрячих людей "умную трость". Устройство подаёт звуковые сигналы, когда до препятствия на дороге остаётся 50 сантиметров. Проект нужный, а главное - недорогой.

Это не поиск клада на территории школьного двора - девятиклассница София Усенко тестирует собственное изобретение - "умного" помощника для незрячих, который появился на уроках информатики.

"Моя бабушка столкнулась с плохим зрением, я уже на протяжении нескольких лет сталкиваюсь с этой проблемой. Поэтому, как только нам упомянули, что надо что-то придумать, я сразу знала, над чем я буду работать", - рассказала София.

Школьница провела маркетинговое исследование и выяснила, что электронные трости стоят очень дорого - до 200 тысяч рублей, и решила разработать свой доступный вариант. На уроках София создала схему, прописала алгоритмы и продумала принцип работы будущего устройства.

"Усенко София учится в IT-классе. Следовательно, робототехника, моделирование и профильная информатика началась с 7 класса. Мы делаем проекты базового уровня - собираем схемки, при этом не моделируем полноценно. София смоделировала корпус, распечатали с помощью 3D-принтера и собрали это воедино - это новшество для учеников девятого класса", - рассказал Максим Кирсанов, учитель информатики школы № 2065 в ТиНАО.

Девятиклассница мечтает быть программистом, и среди микроконтроллеров, датчиков и светодиодов чувствует себя в своей стихии. В своем изобретении она использовала способность ультразвуковых волн отражаться от препятствий.

"Внутри находится датчик ультразвуковой, у него, скажем так, два глаза. Один отдаёт сигнал, а второй принимает сигнал, когда препятствие какое-то. Здесь пьезоэлемент, который будет издавать звук", - пояснила София.

Вся "начинка" устройства полностью российская. "Умная" трость работает от батарейки. София запрограммировала ее на сигнал, если до препятствия остается 50 сантиметров. В планах - настроить модель на разные "голоса", в зависимости от расстояния.

Изобретение Софии оценили на нескольких значимых конкурсах и научных конференциях, и у девушки уже много идей, как смарт-трость можно доработать.

"Главной целью моей является добавить наушники. Для этого нужен датчик, радиомодуль. Также у меня есть идея добавить вибрацию в ручку. Если звука не будет слышно, то вибрация позволит почувствовать, что впереди него что-то есть. Я очень этим горю, мне хочется дальше все развивать и создавать", - рассказала София.

Всем этим изобретательница займется в десятом классе. А еще она мечтает, чтобы изобретение протестировали те, для кого оно предназначено, чтобы услышать самые честные отзывы.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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