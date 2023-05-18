В Москве наградили победителей конкурсов "Лига Лекторов" и "Школьная Лига Лекторов"

Мероприятие проводилось в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня"

В четверг в Москве состоялась церемония награждения победителей всероссийских конкурсов "Лига Лекторов" и "Школьная Лига Лекторов".

Мероприятие проводилось в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". В зале собрались финалисты из разных регионов страны, всего -150 человек.

"Знание, которое вы создаёте и передаёте - это лекарство от страхов, это лекарство от неуверенности, это важнейший ресурс для того, чтобы не просто наблюдать за изменением мира, а для того, чтобы создавать эти изменения и для того, чтобы управлять ими. Так, чтобы каждый человек смог реализовать себя, так, чтобы будущее нашей страны было таким, каким и должно быть: прекрасным, конкурентоспособным и очень светлым", - заявил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

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