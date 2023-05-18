ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве наградили победителей конкурсов "Лига Лекторов" и "Школьная Лига Лекторов"

14:47
  • четверг
  • 18 мая 2023

Мероприятие проводилось в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня"

В четверг в Москве состоялась церемония награждения победителей всероссийских конкурсов "Лига Лекторов" и "Школьная Лига Лекторов". 

Мероприятие проводилось в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". В зале собрались финалисты из разных регионов страны, всего -150 человек.

"Знание, которое вы создаёте и передаёте - это лекарство от страхов, это лекарство от неуверенности, это важнейший ресурс для того, чтобы не просто наблюдать за изменением мира, а для того, чтобы создавать эти изменения и для того, чтобы управлять ими. Так, чтобы каждый человек смог реализовать себя, так, чтобы будущее нашей страны было таким, каким и должно быть: прекрасным, конкурентоспособным и очень светлым", - заявил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Конкурс "Лига Лекторов" и "Школьная Лига Лекторов"
Конкурс "Лига Лекторов" и "Школьная Лига Лекторов"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.