ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На месте схода вагонов в Крыму работают ремонтные бригады

14:43
  • четверг
  • 18 мая 2023

Движение планируют восстановить к вечеру

Утром в Симферопольском районе Крыма сошли с рельсов 8 вагонов грузового поезда. Как заявили региональные власти, "произошёл подрыв при вмешательстве посторонних лиц". Движение на участке временно приостановили. Работают ремонтные бригады.
Названа причина схода грузового поезда в Крыму

Практически сразу же после ЧП ремонтные бригады приступили к ликвидации последствий. Подогнали автокраны и с их помощью убирают с рельсов повреждённые товарные вагоны с зерном.

Взрыв прогремел примерно в 7:40 утра. Пострадавших нет. Локомотив прошёл, зацепило вагоны в середине состава. Пять опрокинулись, ещё три сошли с рельсов - их уже поставили на ход. Рассыпанное зерно соберут, очистят, перегрузят и доставят по месту назначения.

Утренний поезд из Петербурга в Севастополь прошел до происшествия. Электрички между Симферополем и Бахчисараем оперативно заменили автобусами. Есть вероятность задержки вечерних поездов дальнего следования.

Сейчас главная задача - освободить полотно, восстановить насыпь, щебень уже подвезли, и уложить рельсы. Движение планируют восстановить уже к вечеру.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сход вагонов с рельсов в Крыму
Сход вагонов с рельсов в Крыму
Сход вагонов с рельсов в Крыму
Сход вагонов с рельсов в Крыму
Сход вагонов с рельсов в Крыму
Сход вагонов с рельсов в Крыму
Сход вагонов с рельсов в Крыму
Сход вагонов с рельсов в Крыму
Сход вагонов с рельсов в Крыму
Сход вагонов с рельсов в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.