На месте схода вагонов в Крыму работают ремонтные бригады

Движение планируют восстановить к вечеру

Утром в Симферопольском районе Крыма сошли с рельсов 8 вагонов грузового поезда. Как заявили региональные власти, "произошёл подрыв при вмешательстве посторонних лиц". Движение на участке временно приостановили. Работают ремонтные бригады.

Практически сразу же после ЧП ремонтные бригады приступили к ликвидации последствий. Подогнали автокраны и с их помощью убирают с рельсов повреждённые товарные вагоны с зерном.

Взрыв прогремел примерно в 7:40 утра. Пострадавших нет. Локомотив прошёл, зацепило вагоны в середине состава. Пять опрокинулись, ещё три сошли с рельсов - их уже поставили на ход. Рассыпанное зерно соберут, очистят, перегрузят и доставят по месту назначения.

Утренний поезд из Петербурга в Севастополь прошел до происшествия. Электрички между Симферополем и Бахчисараем оперативно заменили автобусами. Есть вероятность задержки вечерних поездов дальнего следования.

Сейчас главная задача - освободить полотно, восстановить насыпь, щебень уже подвезли, и уложить рельсы. Движение планируют восстановить уже к вечеру.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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