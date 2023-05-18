Более 20 домов снесли на северо-востоке Москвы по программе реновации

Еще 19 домов готовят к демонтажу

21 дом снесен по программе реновации на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин. Еще 19 домов готовят к демонтажу.

На месте снесенных домов уже возводится семь новостроек. Новые квартиры в них смогут получить около 1,5 тыс. человек.

Левкин отметил, что СВАО является одним из лидеров по количеству районов, в которых ведется переселение жителей по программе реновации. На сегодняшний день в 13 районах ведется или завершено расселение 59 домов. Новые квартиры по программе реновации получили более 8,5 тысячи жителей, еще около 2 тысяч оформляют необходимые документы или переезжают в современное комфортное жилье.

Для жителей округа передано под заселение уже 33 новостройки. Еще 49 домов строят и проектируют.

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